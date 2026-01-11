Поиск

Глава Минэнерго США заявил, что гарантий безопасности нефтяных компаний в Венесуэле нет

Фото: Steve Starr/CORBIS/Corbis via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Военные США в настоящее время не предоставляют гарантий безопасности американским нефтяным компаниям в Венесуэле, заявил в воскресенье министр энергетики США Крис Райт.

"На данный момент - нет", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CBS News.

ЭкономикаНефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в ВенесуэлуЧитать подробнее

Райт добавил, что благодаря влиянию США, в частности, благодаря контролю за сбытом венесуэльской нефти ситуация в Венесуэле, по мнению Вашингтона, изменится в лучшую сторону.

Кроме того, по его прогнозу, американские нефтяные компании усилят присутствие в Венесуэле.

3 января американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют Мадуро в причастности к наркоторговле.

Хроника 03 – 11 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
США Венесуэла
