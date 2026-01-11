Парламент Ирана экстренно собрался на фоне протестов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Парламент Ирана экстренно собрался в воскресенье на фоне массовых протестов в стране, которые, по некоторым данным, уже унесли жизни более 100 человек, сообщает агентство Associated Press (AP).

"Иранский парламент собрался в воскресенье, чтобы обсудить продолжающиеся протесты, сотрясающие страну, при этом законодатели в какой-то момент бросились к трибуне собрания, чтобы скандировать: "Смерть Америке!" - пишет агентство.

Между тем, по данным AP, которое ссылается на местные правозащитные организации, в ходе демонстраций на территории всей страны погибли уже как минимум 116 человек, еще 2600 человек были задержаны.

В то же время, подчеркивает агентство, говорить о точных цифрах сложно, поскольку в стране отключенs интернет и международная сотовая связь.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдает за ситуацией с акциями протеста в Иране. Американский лидер отметил, что, если иранские силы безопасности будут стрелять по демонстрантам, он не исключает нанесение новых ударов по Ирану.