Поиск

Парламент Ирана экстренно собрался на фоне протестов

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Парламент Ирана экстренно собрался в воскресенье на фоне массовых протестов в стране, которые, по некоторым данным, уже унесли жизни более 100 человек, сообщает агентство Associated Press (AP).

В миреБеспорядки в Иране: обстановка накаляетсяБеспорядки в Иране: обстановка накаляетсяЧитать подробнее

"Иранский парламент собрался в воскресенье, чтобы обсудить продолжающиеся протесты, сотрясающие страну, при этом законодатели в какой-то момент бросились к трибуне собрания, чтобы скандировать: "Смерть Америке!" - пишет агентство.

Между тем, по данным AP, которое ссылается на местные правозащитные организации, в ходе демонстраций на территории всей страны погибли уже как минимум 116 человек, еще 2600 человек были задержаны.

В то же время, подчеркивает агентство, говорить о точных цифрах сложно, поскольку в стране отключенs интернет и международная сотовая связь.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдает за ситуацией с акциями протеста в Иране. Американский лидер отметил, что, если иранские силы безопасности будут стрелять по демонстрантам, он не исключает нанесение новых ударов по Ирану.

Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Парламент Ирана экстренно собрался на фоне протестов

Эксперт: что стоит за внешнеполитической активностью США

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 января

NYT сообщила, что Трамп рассматривает несколько сценариев ударов по Ирану

 NYT сообщила, что Трамп рассматривает несколько сценариев ударов по Ирану

Трамп подписал указ о защите в США доходов от венесуэльской нефти

 Трамп подписал указ о защите в США доходов от венесуэльской нефти

Что произошло за день: суббота, 10 января

СМИ сообщили об участии в захвате танкера Marinera двух ракетных эсминцев США

Макрон, Мерц и Стармер осудили действия властей Ирана в отношении манифестантов

 Макрон, Мерц и Стармер осудили действия властей Ирана в отношении манифестантов

Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к захвату городов

Около 40% датчан не исключили возможности силовых мер США в отношении Гренландии

 Около 40% датчан не исключили возможности силовых мер США в отношении Гренландии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8096 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 113 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });