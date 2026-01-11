Поиск

Израиль рассматривает возможность новой наступательной операции в Газе в марте

Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Израиль рассматривает возможность возобновить военную операцию в секторе Газа с целью отодвинуть нынешнюю демаркационную линию и расширить контроль Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) над территорией анклава, сообщает Times of Israel.

"Армия обороны Израиля разработала планы возобновить интенсивные боевые действия в Газе в марте, проведя наступательную операцию в городе Газа с целью оттеснить демаркационную линию прекращения огня ("желтая линия") на запад, к побережью анклава, еще больше расширив контроль ЦАХАЛ над территорией", - пишет издание со ссылкой на израильский и арабский источники.

При этом, по словам неназванного арабского дипломата, такая операция не может быть осуществлена без поддержки США, которые пока стремятся сохранить перемирие в регионе.

По словам собеседника издания, Израиль разочарован в усилиях по разоружению движения ХАМАС, поэтому поручил ЦАХАЛ подготовить запасной план.

В настоящее время Израиль контролирует 53 процента территории сектора Газа. В случае совершения наступательной операции в марте этот процент увеличится, отмечает газета.

В ночь на 9 октября 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 11 января 2026 года Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
