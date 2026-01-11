Поиск

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 января

Трамп подписал указ о защите доходов от венесуэльской нефти, четыре человека пострадали от БПЛА в Воронежской области, пожар в Гонконге

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп подписал указ о защите доходов от венесуэльской нефти, которые находятся на счетах Минфина США. Документ позволит перекрыть доступ кредиторов Венесуэлы к прибыли от продаж нефти, а также обеспечит защиту этих средств от судебных исков.

- The New York Times сообщила, что Трамп рассматривает несколько сценариев ударов по Ирану в ответ на разгон протестующих. По данным издания, президенту представили ряд вариантов, включая "удары по невоенным объектам в Тегеране". Трамп пока не принял окончательного решения.

- Самолет авиакомпании "Россия", направлявшийся из Красноярска в Сочи, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. На борту находилось более 160 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

- Три женщины и мужчина пострадали в результате атаки 17 беспилотников на Воронежскую область. Повреждены 13 домов, в том числе семь многоквартирных, два автомобиля, объект одной из спасательных служб и единица спецтехники.

- Энергетики полностью устранили последствия циклона "Френсис" в Орловской области. Восстановлено более 2 тыс. км линий электропередач, более 500 обрывов проводов, удалено 300 оледеневших деревьев, сообщил губернатор Андрей Клычков.

- В Гонконге при пожаре в жилом комплексе Yoho Town один человек погиб, еще одного госпитализировали в состоянии комы. 320 человек были эвакуированы. Причиной пожара могло стать короткое замыкание в электропроводке.

