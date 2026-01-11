Поиск

Трамп предупредил, что Куба останется без венесуэльской нефти

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп посоветовал Кубе сотрудничать с Вашингтоном, "пока не поздно".

"Я настоятельно предлагаю им заключить сделку, пока не слишком поздно!" - написал он в соцсети Truth Social в воскресенье.

По словам Трампа, "в течение многих лет Куба жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы".

"В ответ Куба предоставляла "услуги безопасности" для двух последних венесуэльских диктаторов, но больше этого не будет! Большинство этих кубинцев мертвы после атаки США на прошлой неделе, и Венесуэле больше не нужна защита от бандитов и вымогателей, которые держали их в заложниках много лет", - написал президент США.

Он подчеркнул, что "больше никакой нефти или денег не пойдет на Кубу".

Ранее в январе американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют Мадуро в причастности к наркоторговле.

Дональд Трамп Куба Николас Мадуро
