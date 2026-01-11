Поиск

Министр обороны Бельгии выступил против планов США установить контроль над Гренландией

Министр обороны Бельгии Тео Франкен
Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Бельгии Тео Франкен уверен, что можно обойтись усиленным присутствием НАТО в Гренландии, а намерения США взять остров под свой контроль могут привести к плохим последствиям.

"Гренландия - это не Венесуэла и не Иран. Речь идет о важнейшем вопросе для выживания НАТО. Там нельзя вмешиваться военным путем, иначе это закончится очень плохо", - сказал Франкен в воскресенье в эфире телеканала VTM.

Он сообщил, что встречался с послом США в Бельгии и американским постпредом при НАТО, и заявил им, что это создаст большие проблемы. По словам министра, ему был дан ответ, что Соединенные Штаты не намереваются завоевывать Гренландию, а хотят её купить.

Бельгийский министр не увидел необходимости и в этом. По его мнению, выход из ситуации заключается в "усиленном присутствии НАТО в Гренландии и её окрестностях, чтобы дать понять России и Китаю, что остров является частью территории НАТО".

Франкен отметил, что обеспокоенность США ему понятна. "Арктический регион приобретает все большее геополитическое значение из-за таяния полярных льдов. Теперь там стало гораздо больше судоходных путей (...) Но именно для этого и существует НАТО", - сказал министр.

Он призвал союзников по альянсу работать вместе и перестать публично критиковать друг друга.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что Соединенные Штаты получат контроль над Гренландией тем или иным способом, так как в противоположном случае эта территория окажется под контролем России и Китая. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит, мы сделаем это более жестким способом", - сказал Трамп. По его словам, в районе Гренландии часто можно увидеть корабли и подлодки России и Китая.

Гренландия Дональд Трамп НАТО США Бельгия Тео Франкен
