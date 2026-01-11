NYT сообщила, что Трамп рассматривает несколько сценариев ударов по Ирану

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает несколько вариантов ударов по Ирану, о которых ему доложили военные, пишет в воскресенье The New York Times (NYT).

"Президенту Трампу в последние дни доложили о новых вариантах военных ударов по Ирану, поскольку он рассматривает возможность выполнить свою угрозу атаковать страну за разгон протестующих", - пишет издание со ссылкой на несколько американских чиновников.

По данным газеты, Трамп "не принял окончательного решения". "Но чиновники сказали, что он всерьез рассматривает возможность санкционировать удар в ответ на усилия иранского режима по подавлению демонстраций", - отмечает NYT.

По словам собеседников газеты, "президенту представили ряд вариантов, включая удары по невоенным объектам в Тегеране".

Накануне Трамп на фоне протестов в Иране заявил, что готов оказать содействие иранскому народу.

"Иран стремится к свободе, возможно, как никогда прежде. США готовы помочь", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что наблюдает за ситуацией с акциями протеста в Иране. Американский президент предупредил, что, если иранские силы безопасности будут стрелять по демонстрантам, он не исключает нанесение новых ударов по Ирану.