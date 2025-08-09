Трамп заявил, что его администрация не дала украинскому кризису перерасти в мировую войну

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что конфликт на Украине мог бы привести к мировой войне, однако благодаря действиям американской администрации этого удалось избежать.

"Это война могла бы перерасти в нечто худшее, могла быть мировая война", - сказал он.

Однако, по словам Трампа, этой угрозе положен конец, и вопрос состоит в том, когда удастся урегулировать украинский кризис.

"И это может произойти очень скоро", - добавил Трамп.