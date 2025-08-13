Поиск

Спутниковый интернет Starlink стал доступен в Казахстане

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Компания Starlink (дочерняя структура SpaceX) начала предоставление услуг спутникового интернета в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (Минцифры).

"С 13 августа 2025 года компания Starlink официально начинает предоставление услуг спутникового интернета на территории Республики Казахстан. Благодаря этому, жители страны смогут получить доступ к высокоскоростному и надежному интернету через сеть низкоорбитальных спутников Starlink, принадлежащую компании SpaceX", - говорится в сообщении пресс-службы.

"На протяжении года мы вели переговоры, чтобы сблизить позиции Starlink и государственных служб и регуляторов. Сегодня Starlink добавил Казахстан на карту официального присутствия", - написал глава Минцифры Жаслан Мадиев в соцсетях.

12 июня 2025 года министерство и компания Starlink подписали соглашение, закрепляющее обязательство компании соблюдать законодательство республики при оказании услуг.

Ранее сообщалось, что спутниковый интернет Starlink станет доступен в Казахстане в III квартале.

Starlink Казахстан SpaceX
