Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел 7 января встречу с советниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Париже, чтобы обсудить план по Украине, сообщает в четверг портал Axios со ссылкой на источник.

В сообщении также отмечается, что в среду французская газета "Монд" сообщала, что Дмитриев был замечен рядом с посольством США во французской столице.

Axios информирует, что Белый дом и пресс-секретарь Дмитриева отказались от комментариев по этой теме.

Портал также передает, что, по информации украинских официальных лиц, президент Украины Владимир Зеленский может отправиться на следующей неделе в США, чтобы обсудить с президентом страны Дональдом Трампом гарантии безопасности.

Во вторник в Париже состоялась встреча представителей "коалиции желающих". На пресс-конференции по ее итогам Уиткофф заявил, что США полагают, что в основном завершили работу над протоколами по будущим гарантиям безопасности для Украины.