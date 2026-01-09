Поиск

Трамп поддержал законопроект сената об ужесточении санкций против России

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поддержал подготовленный в сенате законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но выразил надежду, что его применение не потребуется.

"Я его поддерживаю. Надеюсь, нам не придется его использовать", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Ранее в ночь на четверг сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в соцсети X заявил, что Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России.

"После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Трампом по ряду вопросов он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я месяцами работал с сенатором Блюменталем и многими другими", - написал Грэм, выразив надежду, что голосование по законопроекту пройдет "уже на следующей неделе".

Данный законопроект Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили еще в начале апреля прошлого года.

Дональд Трамп Fox News РФ США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп поддержал законопроект сената об ужесточении санкций против России

Стармер и Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере

Трамп заявил, что Россия опасается США, а не их союзников по НАТО

 Трамп заявил, что Россия опасается США, а не их союзников по НАТО

Трамп планирует более выгодный договор с Россией в случае завершения действия ДСНВ

Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Что произошло за день: четверг, 9 января

Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

 Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

В Брюсселе заявили о праве стран ЕС проводить инспекции российских судов

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

 Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Миссия Crew-11 может вернуться с МКС на Землю досрочно
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 110 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8084 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });