Трамп поддержал законопроект сената об ужесточении санкций против России

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил, что поддержал подготовленный в сенате законопроект об ужесточении антироссийских санкций, но выразил надежду, что его применение не потребуется.

"Я его поддерживаю. Надеюсь, нам не придется его использовать", - заявил Трамп в интервью Fox News.

Ранее в ночь на четверг сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в соцсети X заявил, что Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России.

"После сегодняшней очень продуктивной встречи с президентом Трампом по ряду вопросов он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я месяцами работал с сенатором Блюменталем и многими другими", - написал Грэм, выразив надежду, что голосование по законопроекту пройдет "уже на следующей неделе".

Данный законопроект Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили еще в начале апреля прошлого года.