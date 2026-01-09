Стармер и Трамп обсудили сдерживание России на Крайнем Севере

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер поговорил в четверг по телефону с президентом США Дональдом Трампом о евроатлантической безопасности и необходимости сдерживания России на Крайнем Севере, информировали в канцелярии британского премьера.

"Лидеры обсудили евроатлантическую безопасность и согласились с необходимостью сдерживания (...) России на Крайнем Севере", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению канцелярии, европейские союзники в последние месяцы активизировались "в защите евроатлантических интересов", однако, по словам Стармера, для защиты "можно сделать больше".