ЕС и Сирия определили направления восстановления сотрудничества

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила в пятницу, что в ходе переговоров в Дамаске главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, стороны обсудили возобновление отношений.

"Мы знаем, что путь к примирению и восстановлению сложен. Потому что исцеление, восстановление жизней и создание доверия к институтам требуют времени. Сегодня мы здесь, чтобы работать на благо Сирии и всех сирийцев, чтобы достичь цели создания новой мирной, инклюзивной и безопасной Сирии", - заявила фон дер Ляйен.

Переговоры, по данным ЕК, были сосредоточены вокруг трех основополагающих позиций. Во-первых, речь шла о "новом политическом партнерстве, поддерживающем мирный и инклюзивный переходный период и примирение внутри Сирии, а также региональную реинтеграцию страны".

Также обсуждалось расширение торгово-экономического сотрудничества, в том числе посредством участия Сирии в инициативах в рамках Пакта для Средиземноморья, "подкрепленное существенным финансовым пакетом на 2026 и 2027 годы для обеспечения социально-экономического восстановления, реконструкции и содействия частным инвестициям".

И, в-третьих, темой переговоров был "финансовый пакет помощи в размере около 620 млн евро на 2026 и 2027 годы, который включает гуманитарную помощь и поддержку на ранних этапах восстановления".

Сообщается, что председатель ЕК отметила "значительные шаги, предпринятые временными властями, несмотря на сохраняющиеся трудности". При этом она подчеркнула, что путь к устойчивому примирению и восстановлению должен быть подкреплен эффективными реформами, которые ЕС продолжит поддерживать.