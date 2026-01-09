Поиск

Глава Колумбии заявил, что страна рассчитывает на диалог с США, но готова и к партизанской войне
Президент Колумбии Густаво Петро
Фото: EPA/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Колумбии Густаво Петро не исключает возможности проведения силовой акции США в отношении его страны после недавней операции в Венесуэле.

Военная операция США в Венесуэле

"Угроза существует, и она реальная. Мы не рассчитываем на противостояние с мощной армией оружием, которого у нас нет. Наша опора - это люди (...) в наших горах, в нашей сельве. (...) Так было всегда", - сказал он в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

В то же время Петро заявил, что "предпочитает диалог", добавив, что "история Колумбии показывает, как страна противостояла мощным армиям".

Петро отметил, что попытки Вашингтона вести себя с другими странами мира, исходя из имперских амбиций, влекут за собой риск изоляции самих США.

После операции в Венесуэле президент США Дональд Трамп предупредил, что и президенту Колумбии следует проявлять осторожность.

Колумбия Густаво Петро США Дональд Трамп
