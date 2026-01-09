Трамп заявил, что Россия опасается США, а не их союзников по НАТО

Фото: AP/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Россия из всех союзников по НАТО опасается только США, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Если вы посмотрите на НАТО, то могу вас заверить, что Россия никого не опасается, кроме США", - сказал он в интервью The New York Times, рассуждая о странах Европы.

"Думаю, мы всегда будем ладить с Европой, но им нужно укрепиться", - добавил Трамп.

Он в очередной раз выразил мнение, что если бы не его действия, то РФ взяла бы под контроль всю Украину.

"Я был очень лоялен в отношении Европы. Я проделал хорошую работу. Если бы не я, то сейчас у России была бы вся Украина", - сказал президент США.