Заказы на суда на СПГ в июле лидировали среди кораблей на альтернативном топливе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Количество заказанных в июле судов на альтернативном топливе составило 28 по сравнению с 19 в июне.

Такие данные привел менеджер платформы для оценки внедрения альтернативных видов топлива и технологий в судоходную отрасль Alternative Fuels Insight (AFI) и старший консультант независимой организации по классификации судов Det Norske Veritas (DNV) Кристин Хаммер на ресурсе Linkedin.

"СПГ топливо продолжает лидировать - 22 заказа. Ключевым драйвером остается сегмент контейнеров (19 судов), но мы также увидели два танкера на СПГ и одно научно-исследовательское судно", - уточнил он.

На транспортные средства на метаноле было три новых заказа, два заказа пришлось на газовозы на аммиаке. Кроме того, в международный портфель заказов было добавлено судно-бункеровщик аммиака.

С начала года платформа AFI зарегистрировала 109 заказов на суда, работающие на СПГ, 43 - на метаноле, 17 - на сжиженном нефтяном газе, 5 - на аммиаке и 4 - на водороде.