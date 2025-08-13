Поиск

Заказы на суда на СПГ в июле лидировали среди кораблей на альтернативном топливе

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Количество заказанных в июле судов на альтернативном топливе составило 28 по сравнению с 19 в июне.

Такие данные привел менеджер платформы для оценки внедрения альтернативных видов топлива и технологий в судоходную отрасль Alternative Fuels Insight (AFI) и старший консультант независимой организации по классификации судов Det Norske Veritas (DNV) Кристин Хаммер на ресурсе Linkedin.

"СПГ топливо продолжает лидировать - 22 заказа. Ключевым драйвером остается сегмент контейнеров (19 судов), но мы также увидели два танкера на СПГ и одно научно-исследовательское судно", - уточнил он.

На транспортные средства на метаноле было три новых заказа, два заказа пришлось на газовозы на аммиаке. Кроме того, в международный портфель заказов было добавлено судно-бункеровщик аммиака.

С начала года платформа AFI зарегистрировала 109 заказов на суда, работающие на СПГ, 43 - на метаноле, 17 - на сжиженном нефтяном газе, 5 - на аммиаке и 4 - на водороде.

Alternative Fuels Insight AFI СПГ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что европейские лидеры заинтересованы в урегулировании на Украине

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия

На учениях "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия
Дипломатическое противостояние

Эстония высылает российского дипломата

Франция решила выдать России боевика "Исламского государства"

Зеленский может приехать в Берлин в среду для участия в видеозвонке с Трампом

В Европе планируют прояснить позицию Трампа по Украине на онлайн-саммите в среду

В Европе планируют прояснить позицию Трампа по Украине на онлайн-саммите в среду

ВМС КНР вытеснили американский эсминец из спорной акватории в Южно-Китайском море

Что случилось этой ночью: среда, 13 августа

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

Встреча Трампа и Путина пройдет на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6957 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе446 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });