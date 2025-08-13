Трамп хочет сделать Путину предложение, касающееся редкоземельных металлов

Об этом сообщила газета The Daily Telegraph

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп готовится сделать российскому президенту Владимиру Путину на саммите на Аляске предложение, касающееся редкоземельных металлов, сообщает в среду издание The Daily Telegraph.

Согласно информации газеты, речь идет о предоставлении России "доступа" к этим ресурсам на Аляске, чтобы в обмен добиться прекращения военных действий на Украине.

Кроме того, как отмечает издание, Трамп может также предложить смягчение американских санкций в отношении российской авиационной отрасли.

В пятницу в городе Анкоридж на Аляске пройдет встреча Путина и Трампа.