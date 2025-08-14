Поиск

В Киргизии состоится заседание Евразийского межправительственного совета

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Киргизии на побережье озера Иссык-Куль стартует 43-е заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

В четверг в городе Чолпон-Ата (Иссык-Кульская область на севере Киргизии - ИФ) состоится киргизско-российский экономический форум, а также очередное заседание ЕМПС в узком составе. На следующий день, 15 августа, пройдет заседание ЕМПС в расширенном составе.

В заседании примут участие премьер-министры стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кроме главы правительства Армении Никола Пашиняна, который, по словам его пресс-секретаря Назели Багдасарян, будет в отпуске с 12 по 15 августа включительно. Вместе Пашиняна в Киргизию прибудет вице-премьер Армении Мгер Григорян.

Как сообщили в пресс-службе правительства Киргизии, премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках официального визита в республику встретится с президентом страны Садыром Жапаровым. Также запланированы двусторонние переговоры с премьером Киргизии Адылбеком Касымалиевым по широкому спектру вопросов киргизско-российской повестки, включая торгово-экономические связи, реализацию совместных проектов и координацию усилий в рамках интеграционных объединений.

По данным пресс-службы правительства РФ, повестка заседания ЕМПС включает актуальные задачи углубления интеграции в ЕАЭС, в том числе в области таможенного регулирования, транспорта, биржевых торгов, формирования общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий, а также в сфере охраны природы.

В ходе заседания планируется согласовать концепцию развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий в рамках ЕАЭС.

"Будет утверждена программа развития биржевых торгов на общем биржевом (организованном) рынке товаров в рамках ЕАЭС. Стороны рассмотрят актуализацию плана мероприятий по реализации основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств - членов ЕАЭС на 2024-2026 годы", - сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Кроме того, участники заседания обсудят реализацию подходов по регулированию климатической повестки.

В ЕАЭС входят пять стран - Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

