В КНР сообщили об опасных маневрах пограничных кораблей Филиппин в Южно-Китайском море

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Минобороны КНР заявили об опасных маневрах кораблей береговой охраны Филиппин в Южно-Китайском море, которые привели к столкновению двух кораблей ВМС Китая в Южно-Китайском море, сообщают в пятницу западные СМИ.

Представитель китайского военного ведомства отметил, что действия филиппинской стороны "подвергли опасности как сами корабли, так и их экипажи".

"Китай оставляет за собой право принять ответные меры", - добавили в минобороны Китая.

Инцидент произошел в понедельник возле спорного атолла Хуанъянь (английское название - Скарборо-Шол).

По версии филиппинской стороны, на пути корабля китайской пограничной службы, следовавшего за аналогичным филиппинским, внезапно встал другой корабль КНР, что привело к их столкновению, в результате чего оба получили повреждения.

По словам представителей властей Филиппин, корабль их береговой охраны "сопровождал суда, доставлявшие помощь местным рыбакам".

Филиппинские пограничники также заявили о "рискованных маневрах" китайской стороны.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальные споры в Южно-Китайском море. При этом США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем.

