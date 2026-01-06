Поиск

Президент Мексики выступила против силы в решении международных проблем

Президент Мексики Клаудиа Шейнбаум
Фото: Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Власти Мексики никогда не примут насилия в решении международных проблем, заявила президент страны Клаудиа Шейнбаум, комментируя события недавних дней в Венесуэле.

"Кто-то, кто не согласен с режимом Мадуро или чавизмом в Венесуэле - это одно. Страна, которая использует силу для свержения президента - это другое. С этим мы никогда не согласимся", - приводит во вторник ее слова агентство EFE.

"Речь идет о суверенитете народа Венесуэлы, как и Мексики, или любой другой страны мира. Одобрять это невозможно", - сказала она.

Шейнбаум заявила, что внешняя политика Мексики всегда опиралась на защиту суверенитета и самоопределение народов. "Мы никогда не согласимся на вторжение одной страны в другую вне рамок Устава ООН даже в случаях, когда против властей выдвигаются серьезные обвинения", - сказала она.

"Если кто-то в чем-то и виновен, это еще следует доказать, как в случае с Мадуро", - отметила Шейнбаум.

В конце прошлой недели американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют его в причастности к наркоторговле. Мадуро эти обвинения отвергает.

Вице-президент Венесуэлы Родригес 5 января принесла присягу в качестве временного президента страны.

Хроника 03 – 06 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Венесуэла Мексика Клаудиа Шейнбаум
