Трамп опасается, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на выборах

Президент США Дональд Трамп Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что его соперники из Демократической партии объявят ему импичмент, если победят на промежуточных выборах в Конгресс осенью 2026 года.

"Если мы не выиграем на промежуточных выборах, то они найдут предлог, чтобы объявить мне импичмент", - сказал он, выступая перед политиками-республиканцами в Вашингтоне.

При этом Трамп выразил уверенность, что Республиканской партии удастся сохранить контроль над Конгрессом по итогам этих выборов.

Промежуточные выборы в США пройдут в ноябре. На кону будут все места в Палате представителей и существенная часть мест в Сенате. В США, как правило, партия действующего президента теряет позиции на промежуточных выборах. Однако Трамп во вторник отметил, что в этот раз подобного развития событий можно будет избежать, так как, по его мнению, первый год его нынешнего президентского срока был очень успешным.