Поиск

Трамп опасается, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на выборах

Трамп опасается, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на выборах
Президент США Дональд Трамп
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что его соперники из Демократической партии объявят ему импичмент, если победят на промежуточных выборах в Конгресс осенью 2026 года.

"Если мы не выиграем на промежуточных выборах, то они найдут предлог, чтобы объявить мне импичмент", - сказал он, выступая перед политиками-республиканцами в Вашингтоне.

При этом Трамп выразил уверенность, что Республиканской партии удастся сохранить контроль над Конгрессом по итогам этих выборов.

Промежуточные выборы в США пройдут в ноябре. На кону будут все места в Палате представителей и существенная часть мест в Сенате. В США, как правило, партия действующего президента теряет позиции на промежуточных выборах. Однако Трамп во вторник отметил, что в этот раз подобного развития событий можно будет избежать, так как, по его мнению, первый год его нынешнего президентского срока был очень успешным.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: вторник, 6 января

Трамп опасается, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на выборах

 Трамп опасается, что демократы объявят ему импичмент в случае победы на выборах

Президент Мексики выступила против силы в решении международных проблем

 Президент Мексики выступила против силы в решении международных проблем

Президент Азербайджана заявил о планах увеличить экспорт газа

Столицами европейской культуры 2026 года будут финский Оулу и словацкий Тренчин

ЕС продолжит контакты с властями Венесуэлы

Россия и мир: 2026. Тренды внешней политики

Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

 Премьер Дании предположила, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО

Что случилось этой ночью: вторник, 6 января

Уолл-стрит начала неделю в плюсе

 Уолл-стрит начала неделю в плюсе
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 91 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8070 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });