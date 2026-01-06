Макрон, Стармер и Зеленский подписали документ о размещении на Украине многонациональных сил

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Кир Стармер и президент Украины Владимир Зеленский подписали декларацию о намерениях относительно размещения на украинской территории многонациональных сил после остановки боевых действий, сообщает французская газета Figaro.

Подписание состоялось в рамках встречи в Париже представителей стран "Коалиции желающих".

Макрон, комментируя итоги заседания, заверил, что США выразили готовность участвовать в механизмах по мониторингу режима прекращения огня.

В свою очередь, Стармер заявил, что подписание декларации о намерениях "дает старт работе над юридической подготовкой варианта, при котором военные могли бы быть направлены на Украину". Он предположил, что Франция и Великобритания могли бы разместить на украинской территории "военные хабы".

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о прогрессе на консультациях по гарантиям безопасности для Украины