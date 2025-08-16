Деловое партнерство РФ и США имеет огромный потенциал, товарооборот при Трампе уже стал расти

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Россия и США имеют много "интересных направлений совместной работы" в экономической сфере, и уже сейчас взаимный товарооборот, хоть и находится на минимальных значениях, начал подрастать, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

"Кстати, с приходом новой администрации США двусторонний товарооборот начал у нас повышаться. Все это носит пока такой символический характер, но все-таки - плюс 20%", - сказал Путин.

"Очевидно, что российско-американское деловое и инвестиционное партнерство имеют огромный потенциал. России и США есть что предложить друг другу в торговле, энергетике, цифровой сфере, высоких технологиях и освоении космоса. Актуальным видится и взаимодействие в Арктике, возобновление межрегиональных контактов, в том числе между нашим Дальним Востоком и американским Западным побережьем", - отметил российский президент.

"В общем, нашим странам важно и нужно перелистнуть страницу и вернуться к сотрудничеству", - заключил Путин.