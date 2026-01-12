Лондон намерен разработать для Киева новую ракету дальностью более 500 км

Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Великобритания намерена разработать для Украины новые тактические баллистические ракеты с боеголовками массой 200 кг, способные поражать цели на расстоянии более 500 км, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.

"В рамках проекта Nightfall Великобритания объявила конкурс на быструю разработку баллистических ракет наземного базирования с дальностью более 500 км, предназначенных для работы на опасных участках с сильными электромагнитными помехами", - говорится в сообщении.

Предполагается, что эти ракеты, оснащенные 200-килограммовой боевой частью, можно будет запускать с различных платформ. Лондон рассчитывает, что сможет производить "по 10 систем в месяц при максимальной стоимости в 800 тыс. фунтов стерлингов за ракету ($1 млн)".

"Проект направлен на развитие британской оборонной промышленности, поддержку инноваций и роста, а также на усиление поддержки Украины в 2026 году", - подчеркнули в ведомстве.

Заключение контрактов на разработку новых ракет запланировано на март, отмечается в пресс-релизе.