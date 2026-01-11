Трамп во вторник обсудит с Советом нацбезопасности действия в отношении Ирана

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник проведет совещание с членами Совета национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий в отношении Ирана, сообщает CNN.

По словам двух источников телеканала, Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов действий в отношении Ирана в связи с применением иранскими властями силы против участников массовых протестов в стране.

Рассматриваются нанесение ударов по иранским службам безопасности, используемым для подавления протестов; кибероперации против военных и объектов режима; санкции против представителей власти или секторов иранской экономики, таких как энергетика или банковский сектор; предоставление протестующим таких технологий, как Starlink для доступа в интернет, сообщили американские чиновники.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил телеканалу, что варианты, которые рассматривает Трамп, не предполагают ввода войск в Иран.

Как написала в воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на несколько американских чиновников, Трамп "всерьез рассматривает возможность санкционировать удар по Ирану в ответ на действия режима по подавлению демонстраций".

Накануне Трамп на фоне протестов в Иране заявил, что готов оказать содействие иранскому народу. "Иран стремится к свободе, возможно, как никогда прежде. США готовы помочь", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что наблюдает за ситуацией с акциями протеста в Иране. Американский президент предупредил, что, если иранские силы безопасности будут стрелять по демонстрантам, он не исключает нанесение ударов по Ирану.