Президент Ирана нанесет 18 августа визиты в Белоруссию и Армению

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетит с визитами Белоруссию и Армению, сообщил в субботу его политический советник Мехди Санаи.

"Пезешкиан отправится в двухдневную поездку в Армению и Белорусию вечером в понедельник, 18 августа. Среди целей поездки - укрепление отношений между двумя странами, особенно в сфере торговли, и подписание документов", - говорится в сообщении в соцсетях советника.

"Эти две поездки были запланированы на начало июля, но были отложены", - добавил он.

Иран Армения Белоруссия
