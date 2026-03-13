Таиланд готовится начать переговоры по покупке нефти РФ

Фото: Valeria Mongelli/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти Таиланда в связи с разрешением США на покупку нефти РФ готовятся начать переговоры о приобретении у России этого энергоресурса, сообщает в пятницу таиландское издание The Nation.

"Сейчас министерство энергетики готовится начать переговоры по покупке нефти из России, чтобы компенсировать любой дефицит и заверить общественность в том, что в Таиланде не будет нехватки энергоносителей", - пишет The Nation со ссылкой на слова вице-премьера страны и министра транспорта Пхипхата Ратчакитпракана.

Также он заявил, что Таиланд нарастил запасы нефти, теперь ее хватит не на 92 дня, а на 98.

По его словам, в настоящий момент Таиланд покупает 50% сырой нефти в странах Персидского залива, и, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, активизирует переговоры по закупке большего количества нефти у других государств.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.

Такое решение было принято в связи с тем, что Иран предупреждал, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.