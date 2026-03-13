Поиск

Таиланд готовится начать переговоры по покупке нефти РФ

Таиланд готовится начать переговоры по покупке нефти РФ
Фото: Valeria Mongelli/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти Таиланда в связи с разрешением США на покупку нефти РФ готовятся начать переговоры о приобретении у России этого энергоресурса, сообщает в пятницу таиландское издание The Nation.

"Сейчас министерство энергетики готовится начать переговоры по покупке нефти из России, чтобы компенсировать любой дефицит и заверить общественность в том, что в Таиланде не будет нехватки энергоносителей", - пишет The Nation со ссылкой на слова вице-премьера страны и министра транспорта Пхипхата Ратчакитпракана.

Также он заявил, что Таиланд нарастил запасы нефти, теперь ее хватит не на 92 дня, а на 98.

По его словам, в настоящий момент Таиланд покупает 50% сырой нефти в странах Персидского залива, и, в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, активизирует переговоры по закупке большего количества нефти у других государств.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.

Такое решение было принято в связи с тем, что Иран предупреждал, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Таиланд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Таиланд готовится начать переговоры по покупке нефти РФ

 Таиланд готовится начать переговоры по покупке нефти РФ

Цена нефти Brent немного снизилась до $100,35 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 13 марта

Около 30 человек ранены после атаки Ирана на север Израиля

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Вертолет ВМС США поразил иранское судно, приблизившееся к американскому авианосцу

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

 Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

В США заявили, что начнут сопровождать суда через Ормузский пролив, когда это станет возможным

Командование США сообщило о крушении самолета-заправщика в Ираке

 Командование США сообщило о крушении самолета-заправщика в Ираке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 694 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8639 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });