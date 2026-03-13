Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 13 марта

США разрешили продажу российской нефти с танкеров, не менее 30 человек пострадали при атаке Ирана на север Израиля, Дюплантис обновил мировой рекорд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру

- США разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта. Разрешение будет действовать по 11 апреля. Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что это краткосрочная мера, которая не принесет Москве значительной прибыли.

- Около 100 млн баррелей российской нефти попадают под снятие ограничений США, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По его словам, США фактически признают, что без РФ глобальный энергетический рынок не может быть стабильным.

- Не менее 30 человек пострадали в результате атаки Ирана на израильский город Зарзир, шестеро были госпитализированы. Большинство ранений, по данным врачей, были получены от осколков стекла.

- Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран имеет неотъемлемое право на обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Он отметил, что Иран по-прежнему поддерживает свободу судоходства и обвинил США в сложившейся в проливе ситуации.

- Врезавшийся на автомобиле в синагогу в американском штате Мичиган мужчина был застрелен службой безопасности. В его машине обнаружили большое количество взрывчатки. По данным властей, мужчина был родом из Ливана, в 2016 г. он получил американское гражданство.

- Запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне запланирован на 1 апреля, сообщили в NASA. 19 марта ракету вывезут из сборочного цеха и установят на стартовой площадке. Artemis II станет первым пилотируемым полетом к Луне за последние 50 лет.

- Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. На турнире в шведской Уппсале он покорил высоту 6,31 м.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 13 марта

Около 30 человек ранены после атаки Ирана на север Израиля

Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

 Дмитриев сообщил о снятии ограничений США со 100 млн баррелей российской нефти

Вертолет ВМС США поразил иранское судно, приблизившееся к американскому авианосцу

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

 Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

В США заявили, что начнут сопровождать суда через Ормузский пролив, когда это станет возможным

Командование США сообщило о крушении самолета-заправщика в Ираке

 Командование США сообщило о крушении самолета-заправщика в Ираке

В Кувейте сообщили об обстреле ракетами и беспилотниками

 В Кувейте сообщили об обстреле ракетами и беспилотниками

НАТО перебросила часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 692 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8639 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 280 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });