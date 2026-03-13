Что случилось этой ночью: пятница, 13 марта

США разрешили продажу российской нефти с танкеров, не менее 30 человек пострадали при атаке Ирана на север Израиля, Дюплантис обновил мировой рекорд

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру

- США разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта. Разрешение будет действовать по 11 апреля. Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что это краткосрочная мера, которая не принесет Москве значительной прибыли.

- Около 100 млн баррелей российской нефти попадают под снятие ограничений США, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По его словам, США фактически признают, что без РФ глобальный энергетический рынок не может быть стабильным.

- Не менее 30 человек пострадали в результате атаки Ирана на израильский город Зарзир, шестеро были госпитализированы. Большинство ранений, по данным врачей, были получены от осколков стекла.

- Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран имеет неотъемлемое право на обеспечение безопасности в Ормузском проливе. Он отметил, что Иран по-прежнему поддерживает свободу судоходства и обвинил США в сложившейся в проливе ситуации.

- Врезавшийся на автомобиле в синагогу в американском штате Мичиган мужчина был застрелен службой безопасности. В его машине обнаружили большое количество взрывчатки. По данным властей, мужчина был родом из Ливана, в 2016 г. он получил американское гражданство.

- Запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне запланирован на 1 апреля, сообщили в NASA. 19 марта ракету вывезут из сборочного цеха и установят на стартовой площадке. Artemis II станет первым пилотируемым полетом к Луне за последние 50 лет.

- Шведский легкоатлет Арман Дюплантис в 15-й раз обновил мировой рекорд в прыжках с шестом. На турнире в шведской Уппсале он покорил высоту 6,31 м.