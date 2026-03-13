Поиск

Вертолет ВМС США поразил иранское судно, приблизившееся к американскому авианосцу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Вертолет ВМС США нанес удар по иранскому судну, которое слишком близко подошло к американскому авианосцу USS Abraham Lincoln в Аравийском море, в ходе инцидента ранее на этой неделе, сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на два информированных источника.

По их данным, первоначально по иранскому судну был открыт огонь из 5-дюймовой пушки Mark-45 с борта одного из американских эсминцев, сопровождающих авианосец. Но попасть не удалось, возможно стрельба была предупредительной.

Затем в воздух был поднят вертолет, оснащенный ракетами Hellfire. Он поразил иранское судно двумя ракетами. Состояние судна и его экипажа после попадания ракет неизвестно, уточнили собеседники CBS News.

Хроника 28 февраля – 13 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США USS Abraham Lincoln Иран судно
