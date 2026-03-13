Около 30 человек ранены после атаки Ирана на север Израиля

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 30 человек получили ранения в результате атаки Ирана на израильский город Зарзир, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Медики уточняют, что большинство ранений были получены от осколков стекла, разбитых во время обстрела.

Агентство Kan со ссылкой на экстренные службы сообщило, что два человека были ранены шрапнелью, а другие получили легкие ранения от осколков стекла. Шестеро из пострадавших были госпитализированы, в том числе двое детей в возрасте 12 и 13 лет.

Полиция Израиля добавила, что в результате удара было также повреждено здание.

Инцидент произошел после того, как на севере Израиля прозвучали сирены, и израильские военные заявили, что обнаружили ракеты, выпущенные из Ирана.

Ранее Иран выпустил еще одну волну ракет по Израилю, а ливанское движение "Хезболла" одновременно нанесло удар с юга Ливана, сообщила государственная иранская телекомпания IRIB.