Около 30 человек ранены после атаки Ирана на север Израиля

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - По меньшей мере 30 человек получили ранения в результате атаки Ирана на израильский город Зарзир, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Медики уточняют, что большинство ранений были получены от осколков стекла, разбитых во время обстрела.

Агентство Kan со ссылкой на экстренные службы сообщило, что два человека были ранены шрапнелью, а другие получили легкие ранения от осколков стекла. Шестеро из пострадавших были госпитализированы, в том числе двое детей в возрасте 12 и 13 лет.

Полиция Израиля добавила, что в результате удара было также повреждено здание.

Инцидент произошел после того, как на севере Израиля прозвучали сирены, и израильские военные заявили, что обнаружили ракеты, выпущенные из Ирана.

Ранее Иран выпустил еще одну волну ракет по Израилю, а ливанское движение "Хезболла" одновременно нанесло удар с юга Ливана, сообщила государственная иранская телекомпания IRIB.

Около 30 человек ранены после атаки Ирана на север Израиля

Около 100 млн баррелей российской нефти попадают под снятие ограничений США

Вертолет ВМС США поразил иранское судно, приблизившееся к американскому авианосцу

Глава Минфина США назвал разрешение продавать нефть из РФ краткосрочной мерой

Штаты разрешили продажу российской нефти, загруженной на суда до 12 марта

В США заявили, что начнут сопровождать суда через Ормузский пролив, когда это станет возможным

Командование США сообщило о крушении самолета-заправщика в Ираке

В Кувейте сообщили об обстреле ракетами и беспилотниками

НАТО перебросила часть систем ПВО из Европы на Ближний Восток

ЦАХАЛ призвал эвакуироваться жителей в центре Бейрута перед ударом по объекту "Хезболлы"

