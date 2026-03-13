Поиск

Катар прекратит программу бесплатного размещения туристов в отелях с 15 марта

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Власти Катара объявили о прекращении действия программы бесплатного размещения иностранных туристов в отелях с 15 марта, с этой даты путешественники должны оплачивать проживание самостоятельно, сообщает посольство РФ в Катаре.

"По информации Управления по туризму Катара (Qatar Tourism), местными властями принято решение о прекращении действия программы "безвозмездного проживания туристов", находящихся в отелях страны. Последняя ночь действия программы - с 14 на 15 марта. С 12:00 15.03.2026 г. туристы должны выехать из отеля, либо продлить проживание за свой счет. Катарская сторона настоятельно рекомендует туристам рассмотреть возможность покинуть страну в ближайшее возможное время", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсетях.

Как отметили в посольстве, сейчас есть несколько вариантов выезда из Катара.

Например, рейсами авиакомпании Qatar Airways, которая выполняет их по ограниченному количеству направлений. 14 марта в 11:40 будет выполнен рейс в Москву. Другие рейсы по этому направлению в марте не планируются.

Покинуть Катар можно через пограничный пункт "Абу Самра", с дальнейшим вылетом через открытые аэропорты Саудовской Аравии: Эр-Рияд (600 км), Даммам (350 км), Джидда (1550 км), или Объединенных Арабских Эмиратов: Абу-Даби 600 км, Дубай 720 км.

"Просьба учитывать, что ввиду напряженной региональной ситуации в этих странах также возможны задержки или отмены рейсов", - напомнили в дипмиссии

Отмечается, что для въезда в Саудовскую Аравию российским туристам потребуется виза. Ее можно оформить онлайн (предпочтительный вариант - оформление визы заранее на портале visa.visitsaudi.com) или на границе (безвизовый режим с Саудовской Аравией не вступил в силу). Стоимость визы, включая страховку, составляет порядка $120 долларов. Оплата - только банковской картой.

