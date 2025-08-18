Поиск

Российский посол в Австрии освобожден от обязанностей, назначен замглавы МИД

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Посол России в Австрии Дмитрий Любинский освобожден с этого поста и назначен заместителем главы МИД РФ, следует из указов, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем Министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в документе.

Он вступает в силу со дня подписания, 18 августа.

Другим указом президент РФ Владимир Путин освободил Любинского от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла в Австрийской Республике.

