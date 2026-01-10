Поиск

Трамп подписал указ о защите в США доходов от венесуэльской нефти

Фото: AP/TASS

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся защиты доходов, получаемых от венесуэльской нефти, сообщили в Белом доме.

Согласно администрации США, речь идет об указе о "защите доходов от венесуэльской нефти на благо американского и венесуэльского народа".

Агентство Bloomberg поясняет, что документ нацелен на "сохранение доходов от венесуэльской нефти, которые находятся на счетах Минфина США". Отмечается, что это позволит перекрыть доступ кредиторов Венесуэлы к прибыли от будущих продаж нефти. Кроме того, указ обеспечит защиту этих средств от судебных исков.

Трамп позже заявил, что благодаря его действиям Венесуэла становится богатой и безопасной.

"Я люблю венесуэльский народ, и я уже делаю Венесуэлу богатой и безопасной снова. Поздравления и благодарность всем тем людям, которые делают это возможным", - написал глава Белого дома в соцсети TruthSocial.

Ранее в январе американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют Мадуро в причастности к наркоторговле.

