СМИ сообщили об участии в захвате танкера Marinera двух ракетных эсминцев США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В операции по захвату танкера Marinera под российским флагом в Северной Атлантике были задействованы два американских ракетных эсминца, сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США.

По его словам, эсминцы управляемого ракетного оружия USS Bulkeley и USS Paul Ignatius "оказывали поддержку" в проведении в среду операции по захвату подсанкционного танкера, первоначально называвшегося Bella 1, в районе между Великобританией и Исландией после многонедельной погони за ним в Атлантике вслед за его спешным уходом из Карибского моря, сказал чиновник.

Два эсминца 6-го оперативного флота ВМС США "помогали" американскому кораблю Береговой охраны США USCGC Munro захватить нефтяной танкер, отметил представитель министерства обороны. Чиновник отказался предоставить дополнительные подробности о роли военных кораблей, сославшись на соображения оперативной безопасности.

Для выполнения задачи по непосредственному захвату танкера сотрудники Береговой охраны и спецслужб США осуществили высадку десанта на его борт с нескольких вертолетов. В район проведения операции вылетали из Великобритании также американские самолеты огневой поддержки AC-130J Ghostrider, оснащенные 30-мм и 105-мм артиллерией.

За передвижением судна следили американские патрульные противолодочные самолеты Р-8А Poseidon, поднимавшиеся с баз в Великобритании и Исландии, а также британские разведывательные самолеты.

Как сообщалось, танкер Marinera под российским флагом 7 января был захвачен американской береговой охраной в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию.