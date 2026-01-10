Поиск

СМИ сообщили об участии в захвате танкера Marinera двух ракетных эсминцев США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В операции по захвату танкера Marinera под российским флагом в Северной Атлантике были задействованы два американских ракетных эсминца, сообщил изданию Business Insider представитель министерства обороны США.

По его словам, эсминцы управляемого ракетного оружия USS Bulkeley и USS Paul Ignatius "оказывали поддержку" в проведении в среду операции по захвату подсанкционного танкера, первоначально называвшегося Bella 1, в районе между Великобританией и Исландией после многонедельной погони за ним в Атлантике вслед за его спешным уходом из Карибского моря, сказал чиновник.

Два эсминца 6-го оперативного флота ВМС США "помогали" американскому кораблю Береговой охраны США USCGC Munro захватить нефтяной танкер, отметил представитель министерства обороны. Чиновник отказался предоставить дополнительные подробности о роли военных кораблей, сославшись на соображения оперативной безопасности.

В миреМинюст США после захвата танкера под флагом РФ отслеживает несколько других судовЧитать подробнее

Для выполнения задачи по непосредственному захвату танкера сотрудники Береговой охраны и спецслужб США осуществили высадку десанта на его борт с нескольких вертолетов. В район проведения операции вылетали из Великобритании также американские самолеты огневой поддержки AC-130J Ghostrider, оснащенные 30-мм и 105-мм артиллерией.

За передвижением судна следили американские патрульные противолодочные самолеты Р-8А Poseidon, поднимавшиеся с баз в Великобритании и Исландии, а также британские разведывательные самолеты.

Как сообщалось, танкер Marinera под российским флагом 7 января был захвачен американской береговой охраной в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США (EUCOM) подтвердило проведенную операцию по задержанию.

США Marinera Маринера
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили об участии в захвате танкера Marinera двух ракетных эсминцев США

Макрон, Мерц и Стармер осудили действия властей Ирана в отношении манифестантов

 Макрон, Мерц и Стармер осудили действия властей Ирана в отношении манифестантов

Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к захвату городов

Около 40% датчан не исключили возможности силовых мер США в отношении Гренландии

 Около 40% датчан не исключили возможности силовых мер США в отношении Гренландии

Ракету с кораблем для лунной миссии "Артемида-2" вывезут на стартовую площадку 17 января

NASA сообщило, что миссия Crew-11 вернется на Землю не ранее 15 января

 NASA сообщило, что миссия Crew-11 вернется на Землю не ранее 15 января

Что случилось этой ночью: суббота, 10 января

Трамп сообщил о задержании танкера, покинувшего Венесуэлу без разрешения США

Трамп заявил, что следит за протестами в Иране

 Трамп заявил, что следит за протестами в Иране

Трамп доволен сотрудничеством с властями Венесуэлы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8091 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 112 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });