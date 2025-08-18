Поиск

Politico сообщило о поставках оружия Украине из Словакии, несмотря на запрет Фицо

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Частные словацкие компании по производству вооружений продолжают поставки в зону украинского конфликта, несмотря на то, что премьер-министр страны Роберт Фицо объявил о приостановке, сообщает в понедельник Politico.

"Правительство Словакии пообещало гражданам, что с государственных складов на Украину не поступит ни одной пули, и держит слово", - подчеркнул в беседе с порталом заместитель министра обороны Словакии Игорь Мелихер.

По его словам, помощь Украине со стороны кабмина заключается в поставках "невоенного характера, необходимых для функционирования украинского государства, а также электричества".

Замглавы минобороны Словакии добавил, "что большинство вооружений, произведенных в Словакии, продают не Украине, а западным партнерам, впоследствии решающим, что делать с этим оружием".

В словацком правительстве также заявили, что продажа вооружений частными компаниями не вызывает у них вопросов.

"Мы вступили в ЕС, потому что разделяем с ними общие ценности, в том числе уважение к свободному рынку. Поэтому накладывать ограничения на предприятия оборонной промышленности было бы с нашей стороны весьма лицемерным", - отметил Мелихер.

Премьер Словакии Роберт Фицо известен как политик, выступающий против продолжения поставок вооружений Украине. Он заявлял, что антироссийские санкции Запада неэффективны, и обещал воспользоваться правом вето в отношении заявления о вступлении Украины в НАТО. Кроме того, он высказывался против вступления Украины в ЕС.

Словакия Украина НАТО Роберт Фицо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российская нефть перестала поступать в Словакию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Премьер Республики Сербской ушел в отставку

Премьер Республики Сербской ушел в отставку

Будапешт возложил на Украину ответственность за прекращение поставок нефти в Венгрию

Будапешт возложил на Украину ответственность за прекращение поставок нефти в Венгрию

Трамп планирует запретить в США голосование по почте

Трамп планирует запретить в США голосование по почте

Токио возглавил список лучших городов для удаленной работы

Токио возглавил список лучших городов для удаленной работы

"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Китай увеличивает импорт СПГ

Китай увеличивает импорт СПГ

Глава МИД Венгрии сообщил о приостановке поставок нефти из РФ из-за Украины

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6987 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });