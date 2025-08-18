Politico сообщило о поставках оружия Украине из Словакии, несмотря на запрет Фицо

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Частные словацкие компании по производству вооружений продолжают поставки в зону украинского конфликта, несмотря на то, что премьер-министр страны Роберт Фицо объявил о приостановке, сообщает в понедельник Politico.

"Правительство Словакии пообещало гражданам, что с государственных складов на Украину не поступит ни одной пули, и держит слово", - подчеркнул в беседе с порталом заместитель министра обороны Словакии Игорь Мелихер.

По его словам, помощь Украине со стороны кабмина заключается в поставках "невоенного характера, необходимых для функционирования украинского государства, а также электричества".

Замглавы минобороны Словакии добавил, "что большинство вооружений, произведенных в Словакии, продают не Украине, а западным партнерам, впоследствии решающим, что делать с этим оружием".

В словацком правительстве также заявили, что продажа вооружений частными компаниями не вызывает у них вопросов.

"Мы вступили в ЕС, потому что разделяем с ними общие ценности, в том числе уважение к свободному рынку. Поэтому накладывать ограничения на предприятия оборонной промышленности было бы с нашей стороны весьма лицемерным", - отметил Мелихер.

Премьер Словакии Роберт Фицо известен как политик, выступающий против продолжения поставок вооружений Украине. Он заявлял, что антироссийские санкции Запада неэффективны, и обещал воспользоваться правом вето в отношении заявления о вступлении Украины в НАТО. Кроме того, он высказывался против вступления Украины в ЕС.