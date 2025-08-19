Лидер КНДР заявил о необходимости расширения ядерного вооружения

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын осудил "враждебные" военные учения Южной Кореи и США и призвал к радикальному расширению ядерного вооружения.

"Товарищ Ким Чен Ын (...) подчеркнул, что ситуация с безопасностью нашего государства с каждым днем становится более серьезной, и сложившееся положение требует от нас совершить эпохальную и стремительную перемену в имеющейся военной теории и практике, радикальное расширение ядерного вооружения", - цитирует ЦТАК заявление северокорейского лидера, сделанное им во время посещения эсминца "Чвэ Хён".

Ким Чен Ын отметил, что военные учения США и Республики Корея (РК), стартовавшие 18 августа, показывают "враждебную и конфронтационную волю в отношении КНДР".

По его мнению, действия Вашингтона и Сеула являются очевидным выражением намерения "развязать войну и первопричиной нарушения мира и безопасности в регионе".

"Военные учения США и РК (...) всегда имели провокационный и угрожающий характер, но в последнее время их серьезность все еще наращивается из-за особенности попытки военного сговора, включающего в себе ядерный компонент", - заявил Ким Чен Ын.

Он добавил, что такая ситуация требует от Пхеньяна реагировать "инициативной и подавляющей переменой".