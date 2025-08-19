Поиск

США планируют разместить три эсминца возле Венесуэлы для борьбы с наркокартелями

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Командование ВС США собирается отправить к берегам Венесуэлы три эсминца для усиления борьбы с наркокартелями, сообщает во вторник NBC со ссылкой на источник.

"Источник, знакомый с ситуацией, заявил, что США планируют отправить в район вблизи Венесуэлы три корабля в то время, как американцы наращивают противодействие наркокартелям на море", - информирует телеканал.

По его данным, речь идет о трех эсминцах с управляемым ракетным оружием типа "Арли Берк" - USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson.

До этого, напоминает телеканал, представитель министерства внутренней безопасности США сообщил, что в минувшие выходные американский корабль береговой охраны перехватил два судна и конфисковал 3,5 тыс. кг кокаина южнее Галапагосских островов в Тихом океане, задержал шестерых граждан Эквадора.

Накануне агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что Пентагон перебрасывает ближе к берегам Латинской Америки свыше 4 тыс. служащих ВМС и Корпуса морской пехоты в связи с усилением борьбы с наркокартелями.

Как сообщала газета The New York Times также со ссылкой на источники, президент США Дональд Трамп направил Пентагону конфиденциальное распоряжение начать силовые акции в отношении латиноамериканских наркокартелей. После этого президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что не допустит появления американских военных на мексиканской территории.

Источники издания The Wall Street Journal сообщили, что командование США обсуждает использование сил спецопераций, нанесение точечных ударов и усиление разведывательного сотрудничества в рамках возможной кампании против латиноамериканских картелей. "Любую военную акцию будут координировать с Мексикой и другими иностранными партнерами", - говорилось в публикации.

