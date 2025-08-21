Белоруссия ввела лицензирование экспорта яблок

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вводится временное лицензирование вывоза яблок из Белоруссии с целью избежать их дефицита на внутреннем рынке, сообщила в четверг пресс-служба правительства республики.

"Беларусь с 1 сентября 2025 года на шесть месяцев вводит лицензирование вывоза яблок. Соответствующее постановление подписал премьер", - говорится в сообщении.

Вывоз этой продукции вне зависимости от страны ее происхождения за пределы Белоруссии будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с министерством сельского хозяйства и продовольствия, облисполкомами и минским горисполкомом.

Решение о возможности выдачи такой лицензии будет приниматься уполномоченными органами исходя из оценки соотношения свободных ресурсов данной продукции и потребности республики в ней на момент согласования лицензии.

"Постановление принято в целях обеспечения внутреннего рынка яблоками в межсезонный период в полном объеме", - говорится в сообщении.