Tesla интегрирует ИИ-сервисы Deepseek и Doubao в голосовой помощник автомобилей в Китае

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Tesla Inc. интегрирует в свои автомобили в Китае функции голосового помощника на базе местных ИИ-систем Deepseek и Doubao (разработка Bytedance Ltd.), чтобы догнать местных конкурентов, уже использующих эти сервисы.

Технология позволяет водителям с помощью голосовых команд управлять навигационными приложениями, встроенными мультимедийными системами, регулировать температуру в салоне, а также получать новости, говорится в документе, размещенном на сайте Tesla.

Обработку голосовых команд будет осуществлять в основном Doubao, тогда как чат-бот Deepseek будет отвечать за взаимодействие с ИИ.

В США в автомобилях Tesla используется ИИ-сервис Grok, разработанный компанией Илона Маска xAI.

В Китае зарубежные производители все чаще обращаются к местным разработчикам ИИ-моделей, стремясь обеспечить более локализованный опыт китайским водителям, привыкшим к большому количеству технологий в автомобилях. В марте этого года BMW сообщила о расширении партнерства с Alibaba Group Holding для внедрения ее языковой модели QWen в линейку автомобилей для китайского рынка.