DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Германская почтово-логистическая DHL Group (бывшая Deutsche Post DHL Group) и дочерняя DHL Parcel Germany в связи с новыми таможенными правилами с пятницы приостанавливают большинство отправок в и из США, говорится в сообщении холдинга.

DHL Group отметила, что внимательно следит за ситуацией, находится в контакте с американскими властями, европейскими партнерами и надеется как можно скорее возобновить операции.

При этом доставка DHL Express по-прежнему работает.

Пересылаемые между физическими лицами посылки стоимостью до $100 считаются подарками и также продолжают доставляться в обычном режиме.

В DHL отказались раскрывать данные о количестве посылок, которые может затронуть приостановка операций, и заявили, что не могут назвать сроков ее отмены. Приостановка касается только германского бизнеса DHL, пишет The Wall Street Journal.

В настоящее время входящие посылки дешевле $800 не облагаются пошлиной в США, однако с 29 августа пошлинами будут облагаться все отправления.

Ранее почтовые операторы Норвегии, Швеции и Бельгии заявили, что не будут принимать посылки для отправки в Штаты с 23 августа и до прояснения ситуации с пошлинами. Австрийская почта также приостановила прием отправлений в США.

