Канада отменит часть пошлин на американскую продукцию

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Премьер Канады Марк Карни в пятницу объявил, что канадские власти отказываются от ряда пошлин, введенных в ответ на американские, в отношении части импорта США, сообщает The Globe and Mail.

"В соответствии с нашими обязательствами по соглашению между США, Мексикой и Канадой (USMCA) я сегодня объявляю, что канадское правительство предпримет шаги, аналогичные сделанным ранее США, и отменит пошлины на все американские товары, подпадающие под действие договора", - сказал премьер.

Однако, уточнил Карни, Канада сохранит пошлины на импорт из США стали, алюминия и автомобилей, и Оттава будет интенсивно работать с Вашингтоном над этой темой. Карни отметил, что после состоявшегося у него на этой неделе разговора с президентом США Дональдом Трампом стороны будут активнее обсуждать "вызовы в стратегических секторах", а также наращивание сотрудничества в торговле, инвестициях, сфере безопасности.

Также Карни полагает, что Канаде удается добиться успехов в торговых переговорах с США. "Давайте будем кристально ясными: в настоящий момент у Канады лучшее торговое соглашение с США, и, хотя оно отличается от того, что было ранее, оно все равно лучше, чем у какой-либо иной страны", - заявил премьер.

1 августа Трамп подписал указ о повышении тарифов для Канады с 25% до 35%. В заявлении подчеркивалось, что товары, на которые распространяется льготный тарифный режим в соответствии с USMCA, по-прежнему не подпадают под действие новых тарифов.

В свой черед, напоминает The Globe and Mail, Оттава добивается соглашения, которое бы снизило или отменило пошлины в отношении ряда канадских товаров. В июле Карни признал, что Канада, вероятно, не сможет убедить Трампа отменить все пошлины.

Вместе с тем Канада реализовала три раунда ответных мер против США. В рамках первого она ввела пошлины в 25% на продукцию США на сумму в $30 млрд, включая мотоциклы и апельсиновый сок. Второй раунд предусматривал 25-процентные пошлины на продукцию еще на $30 млрд – металлические изделия и товары широкого спроса. Третий раунд включал пошлины в 25% на автомобили, за исключением компаний, разместивших производство в Канаде.

Однако, отмечает издание, впоследствии Канада смягчила действие пошлин, одобрив некоторые исключения из них, в том числе в отношении сырья и материалов американского производства, используемых в канадской промышленности.

