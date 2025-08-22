Поиск

Трамп заявил, что ЧМ-2026 по футболу принесет США более $30 млрд

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Чемпионат мира по футболу ФИФА 2026 года, часть матчей которого запланированы в американских городах, пройдет успешно, и безопасности зрителей ничего не будет угрожать.

"Этот чемпионат вольет более $30 млрд в американскую экономику, создаст 185 тыс. рабочих мест по всей стране. Ни за одним событием в мире спорта не следят так пристально", - сказал Трамп в Белом доме.

Трамп выразил надежду, что безопасность на стадионах будет обеспечена на высоком уровне.

Президент также объявил, что жеребьевка Чемпионата мира пройдет 5 декабря в Центре Кеннеди в Вашингтоне.

"Мы проведем жеребьевку прямо здесь в Вашингтоне, в Кеннеди-Центре. К этому времени он будет в еще лучшем состоянии", - отметил американский лидер.

Вместе с Трампом в Овальном кабинете перед журналистами выступил глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Представляя гостя, Трамп назвал его, "пожалуй, самым уважаемым человеком в мире спорта".

"Жеребьевку будут транслировать по всему миру - прямой эфир будет смотреть миллиард зрителей", - сказал Инфантино.

Кроме того, президент ФИФА продемонстрировал и дал Трампу подержать кубок Чемпионата мира. Американский президент в шутку поинтересовался, может ли он оставить его себе.

Финальная часть 23-го Чемпионата мира по футболу ФИФА пройдет в июне и июле 2026 года, впервые - в трех странах. В нем примет участие 48 сборных.

Большая часть матчей пройдет в 11 городах США, включая Бостон, Филадельфию и Лос-Анджелес, другие - в Канаде и в Мексике.

Финал кубка запланирован на 19 июля, он состоится на стадионе "Мэтлайф-стэдиум" в пригороде Нью-Йорка.

