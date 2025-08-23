Президент ЮАР призвал европейских лидеров поддержать стремление к миру на Украине

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса в субботу провел ряд телефонных разговоров с европейскими лидерами, в ходе которых обсудил ситуацию на Украине, сообщает канцелярия южноафриканского лидера.

"Президент Сирил Рамафоса провел переговоры с европейскими лидерами по теме усилий, предпринимаемых для урегулирования конфликта между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Рамафоса "призвал все стороны воспользоваться моментом и поддержать динамику, направленную на мир между Россией и Украиной".

Кроме того, президент ЮАР отметил важность проведения как двусторонней встречи лидеров России и Украины, так и трехстороннего саммита с участием США.

В канцелярии уточнили, что Рамафоса, в частности, провел в субботу переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с президентом Украины Владимиром Зеленским.