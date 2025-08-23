Поиск

Президент ЮАР призвал европейских лидеров поддержать стремление к миру на Украине

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса в субботу провел ряд телефонных разговоров с европейскими лидерами, в ходе которых обсудил ситуацию на Украине, сообщает канцелярия южноафриканского лидера.

"Президент Сирил Рамафоса провел переговоры с европейскими лидерами по теме усилий, предпринимаемых для урегулирования конфликта между Россией и Украиной", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Рамафоса "призвал все стороны воспользоваться моментом и поддержать динамику, направленную на мир между Россией и Украиной".

Кроме того, президент ЮАР отметил важность проведения как двусторонней встречи лидеров России и Украины, так и трехстороннего саммита с участием США.

В канцелярии уточнили, что Рамафоса, в частности, провел в субботу переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сирил Рамафоса Европа лидеры Украина Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: суббота, 23 августа

В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля

В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля

Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Источники NBC заверили, что Белый дом привержен мирному урегулированию на Украине

Источники NBC заверили, что Белый дом привержен мирному урегулированию на Украине

Операцию по спасению альпинистки с пика Победы прервали из-за ухудшения погоды

Операцию по спасению альпинистки с пика Победы прервали из-за ухудшения погоды

В НАТО заверили, что альянс не планирует отправку контингента на Украину

В НАТО заверили, что альянс не планирует отправку контингента на Украину

Что случилось этой ночью: суббота, 23 августа

Подача природного газа в Армению из России возобновлена

Подача природного газа в Армению из России возобновлена

"Ночь кино" пройдет в России и за рубежом

"Ночь кино" пройдет в России и за рубежом

Президент РФ заявил о возможной работе с американскими партнерами по ресурсам Аляски и Арктики

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7022 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });