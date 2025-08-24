Поиск

В американскую библиотеку вернули книгу с опозданием в 82 года

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В библиотеку американского города Сан-Антонио, штат Техас, вернули книгу спустя 82 года, сообщает Associated Press.

Книга специалиста по семейным отношениям Фрэнсис Брюс Стрэйн называется "Ваш ребенок, его семья и друзья", ее взяли в библиотеке Сан-Антонио в июле 1943 года. Вернул ее житель штата Орегон.

Вместе с книгой было письмо, в котором говорилось, что мужчина обнаружил ее в вещах отца после его смерти. Он отметил, что надеется, что "за опоздание не полагается штраф, потому что бабушка уже не сможет его оплатить".

Бабушку отправителя в 1943 году по работе перевели в Мексику, вероятно, она забрала книгу, не вернув ее в библиотеку.

В 1940-е публикацию книги анонсировали многие СМИ в США. Так, The New York Times отмечал, что Стрэйн - психолог и мать двоих детей, известная своим мудрым и бережным подходом к сексуальному просвещению.

США Техас Сан-Антонио
