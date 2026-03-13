Командование США сообщило о крушении самолета-заправщика в Ираке

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американский самолет-заправщик KC-135 потерпел крушение в Ираке, сообщило Центральное командование ВС США.

"Центральное командование получило информацию о потере самолета-заправщика KC-135", - отмечается в сообщении командования в соцсети X.

В нем отмечается, что в районе крушения ведется поисково-спасательная операция.

В командовании пояснили, что самолет, принимавший участие в операции против Ирана, не был сбит. Заправщик, как говорится в заявлении, рухнул на западе Ирака "в результате инцидента с участием другого самолета". При этом второй самолет после инцидента смог совершить посадку.