В США заявили, что начнут сопровождать суда через Ормузский пролив, когда это станет возможным

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американские военно-морские силы начнут сопровождать нефтяные танкеры через Ормузский пролив, как только появится такая возможность.

"Я убежден, что, как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, совместно с международной коалицией, будут сопровождать суда", - сказал Бессент в интервью телеканалу Sky News.

Он отметил, что это будет возможно после того, как Штаты установят полный контроль над иранским небом.

"На самом деле, сейчас проходят танкеры, иранские танкеры, я полагаю, что прошло несколько танкеров под китайским флагом. Таким образом, мы знаем, что они не минировали пролив", - считает глава американского Минфина.

В интервью Бессент также заявил, что война с Ираном на данный момент обошлась США примерно в $11 млрд.

Ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил, что вероятно, Иран приступил к минированию Ормузского пролива.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану жесткими мерами, если будет заминирован Ормузский пролив. По словам Трампа, американские военные уничтожили более 10 судов, которые могли задействовать при минировании.

В четверг верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что иранские власти не будут снимать блокаду Ормузского пролива.