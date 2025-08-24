Лукашенко заявил, что впервые прошел полное медобследование

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что впервые прошел полное медицинское обследование, результаты которого его порадовали.

"Я недавно первый раз в своей жизни за два дня прошел полное медицинское обследование. (...) Я не против, передайте все исследования и пусть опубликуют. Тем более (результатам - ИФ) я рад, все нормально", - сказал Лукашенко представителям СМИ. Фрагмент в воскресенье показал телеканал "Беларусь 1".