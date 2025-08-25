Очереди машин перед Крымским мостом устранены

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили в понедельник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"0:01. С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к ручным досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

В воскресенье после 14:00 по Москве перекрывали движение по Крымскому мосту для транспорта на 40 минут. После открытия движения в очередях перед досмотровыми пунктами находилось более 1,5 тысячи машин, большая часть из них - со стороны Керчи.