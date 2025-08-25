Трамп заявил, что четкого понимания будущих гарантий безопасности для Киева пока нет

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не было обсуждения деталей гарантий безопасности, которые можно будет предоставить Украине после завершения конфликта.

"Мы не знаем, какие будут гарантии безопасности, потому что мы не обсуждали подробности. Мы посмотрим", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Трамп отметил, что, по его мнению, Европа предоставит Украине "значительные гарантии безопасности", а США будут вовлечены в качестве "поддержки".

Президент подчеркнул, что, если удастся добиться урегулирования конфликта, то этот вопрос не будет проблемой.