Поиск

Трамп заявил, что четкого понимания будущих гарантий безопасности для Киева пока нет

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не было обсуждения деталей гарантий безопасности, которые можно будет предоставить Украине после завершения конфликта.

"Мы не знаем, какие будут гарантии безопасности, потому что мы не обсуждали подробности. Мы посмотрим", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Трамп отметил, что, по его мнению, Европа предоставит Украине "значительные гарантии безопасности", а США будут вовлечены в качестве "поддержки".

Президент подчеркнул, что, если удастся добиться урегулирования конфликта, то этот вопрос не будет проблемой.

США Дональд Трамп Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Польша не сможет далее оплачивать Starlink для Украины

Индия к 2030 г. станет лидером по увеличению протяженности нефте- и газопроводов в Азии

Китай не собирается направлять миротворцев на Украину

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Во Вьетнаме объявлена эвакуация 325 тысяч человек из-за тайфуна "Кадзики"

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 августа

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2359 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7028 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });