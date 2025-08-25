Трамп считает, что США удалось опередить Китай и РФ в освоении космоса

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что США ранее отставали от России и Китая в космосе, однако теперь вновь занимают лидирующие позиции.

"Сейчас мы занимаем ведущие позиции в космосе. Китай и Россия побеждали нас, (...) но сейчас мы ведем с большим отрывом благодаря Космическим силам США", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Трамп отметил, что Космические силы США проводят отличную работу, и напомнил, что помог создать этот вид вооруженных сил в ходе своего первого президентского срока.